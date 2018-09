Steven Kruijswijk rijdt ijzersterke tijdrit en staat nu in de top drie van de Vuelta

TORRELAVEGA - Steven Kruijswijk uit Nuenen heeft goede zaken gedaan in de Vuelta. Hij reed dinsdag een ijzersterke tijdrit over 32,7 kilometer. Op de finish in Torrelavega wist hij kostbare tijd te pakken op de concurrentie. Hij staat nu in de top drie op 52 seconden van leider Simon Yates.

Kruijswijk stond voor de tijdrit op de vijfde plek in het algemeen klassement. Hij had 1.29 minuut achterstand op de leider Simon Yates. De Brit blijft voorlopig met de rode trui aan kop maar zag zijn voorsprong wel flink slinken.

"Ik kan met vertrouwen vooruit kijken. Als ik zo'n tijdrit er uit kan persen, zit het wel goed. We zien zondag wel waar het eindigt'', aldus de kopman van LottoNL-Jumbo.

De 16e etappe van de Vuelta ging over een golvend parcours met wat licht klimwerk. Na zijn sterke optreden zag Kruijswijk hoe de overige klassementsrijders zich stukbeten op zijn tijd van 38.48,42 minuten. Kruijswijk eindigde als vierde op 51 seconden van winnaar Rohan Dennis.

Gedoseerd rijden

Kruijswijk: "Ik wilde goed vertrekken. Bij het eerste tussenpunt zag ik dat ik de beste tijd had. Toen dacht ik: ik heb iets verkeerd gedaan. Het bleek ook wel dat ik iets te snel was gestart. Vanaf dat punt heb ik zo gedoseerd mogelijk proberen te rijden", legde Kruijswijk uit. In die missie slaagde hij. ,,Ik wist dat het parcours goed voor mij zou zijn. Quintana en Lopez zijn toch wat minder geschikt voor dit parcours. Al met al een goede dag dag voor mij, een vierde plaats is heel erg mooi.''

Spannende laatste week

Zo passeerde de Brabander Nairo Quintana en Miguel Lopez in het klassement en moet hij alleen nog Yates en de Spanjaard Alejandro Valverde voor zich dulden. Maar Kruijswijk heeft nog steeds kans op meer. Het verschil met Valverde is slechts 18 seconden. Het belooft dus een spannende laatste week te worden in de Ronde van Spanje met nog zes renners die onderling op anderhalve minuut van elkaar staan.

De startposities van Nairo Quintana en Miguel Ángel López waren voor deze tijdrit gewisseld, omdat Quintana en zijn ploeggenoot Alejandro Valverde niet direct na elkaar mochten rijden.