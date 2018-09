Aswintha pakt haar koffers voor Hong Kong en gaat daar spelen in de musical The Lion King!

DEN BOSCH - Haar tas staat al klaar om in te pakken, want zaterdag vertrekt ze al. Voor een half jaar. Aswintha Vermeulen (33) gaat spelen in de musical The Lion King in Hong Kong en ze heeft er super veel zin in. “Ik geloof nog steeds niet dat het echt is”, klinkt het lachend.

Ze heeft de muziek en teksten net gekregen en zit thuis in Den Bosch nog wat te oefenen op haar piano. “Zo oefen ik meestal om de melodie onder de knie te krijgen”, zegt ze. “Die is in deze productie net weer wat anders dan anders.”

Aswintha kreeg de rol eigenlijk tot haar eigen grote verbazing. “Ik was in Londen bij een vriendin en kwam erachter dat er een auditie was. Ik had maar een half uur de tijd voordat m’n vliegtuig naar huis vertrok. Ik had niet eens de goede kleding bij me en geen cv. Ik dacht ‘die mensen zullen wel denken.”

Grote droom

Gelukkig voor Aswintha dachten ze heel positief over haar. “Toen ik hoorde dat ze mij de rol wilden aanbieden, heb ik mezelf echt wel even drie keer in mijn arm moeten knijpen. Ik vind het een eer om te mogen doen en het is stiekem altijd een beetje een droom geweest om in The Lion King te spelen.”

Voor Aswintha is het niet zo heel spannend om een half jaar in het buitenland te wonen. “Ik heb altijd veel in het buitenland gewoond dus dat is niet nieuw. Maar ik ben nog nooit in Hong Kong geweest dus daar heb ik wel veel zin in”, zegt ze. Gelukkig hoeft ze niet in het Chinees te zingen. “Het is een internationale productie dus dat kan gewoon in het Engels.”