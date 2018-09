De illegale geiten zijn weg uit Waalre maar gemeente puzzelt verder over 'lek in het systeem'

WAALRE - De geiten die illegaal gehouden werden bij een boerenbedrijf in Waalre, zijn weg. De eigenaar heeft ze ergens anders heengebracht. Maar de gemeente blijft achter met vragen over de registratie van het vee. De dieren hadden namelijk wel oormerken maar de geitenhouderij geen vergunning.

De geiten werden in mei per toeval ontdekt bij een reguliere controle. De gemeente wilde het vee zo snel mogelijk weghebben. Maar door vanwege allerlei verplichte procedures heeft het toch enkele maanden geduurd.

Nadat de dieren in het voorjaar werden aangetroffen, werd duidelijk dat eigenaar geen vergunning had om geiten te mogen houden. De gemeente besloot dat de dieren per 1 september weg moesten. "Je wilt iemand in de gelegenheid stellen de overtreding ongedaan te maken."

Vanwege de vakantieperiode kreeg de eigenaar daar acht weken de tijd voor. Toen die termijn bijna verliep, vroeg hij om meer tijd. De gemeente wees dat van de hand. Vervolgens deed de eigenaar bij de rechter een verzoek tot een voorlopige voorziening om op die manier toch meer tijd te krijgen. De rechter schorste vervolgens het collegebesluit tot er uitspraak gedaan zou worden.

Die uitspraak zou woensdag worden gedaan, maar zover kwam het niet. De eigenaar verplaatste de geiten alsnog.

Het aantreffen van de illegaal gehouden dieren, deed een hoop stof opwaaien. Zo vroeg D66 een debat aan in de gemeenteraad. De partij wilde weten hoe het kon dat een illegale geitenhouderij al maanden onopgemerkt in de gemeente zat.

Q-koorts

Burgemeester Jan Brenninkmeijer van Waalre zei dinsdag op Omroep Brabant radio: "Het heeft voor veel onrust gezorgd. Dat heeft ook te maken met Q-koorts dat in Brabant een groot dossier is geweest. Maar het ging om jonge geiten, niet om zwangere dieren. Dus het risico op Q-koorts was eigenlijk nul." Er loopt nog een onderzoek van het RIVM naar het verband tussen geitenstallen en longontsteking. De GGD stelde eerder al dat dit risico binnen de marges valt.

Oormerken

Toch vond Brenninkmeijer de zaak belangrijk genoeg om de RVO erop aan te spreken. Bij die Rijksdienst voor Ondernemend Nederland worden de oormerken van geiten geregistreerd. "We hebben de directeur gevraagd hoe het kan dat de dieren wel geregistreerd staan, maar bij een bedrijf dat daarvoor geen vergunning heeft. Dat is een lek in het systeem. We gaan daar nog verder over in gesprek."

De minister van Landbouw gaf bij monde van de RVO volgens Brenninkmeijer aan geen probleem te zien. "Maar ik denk dat er binnenkort Kamervragen over gaan komen."

Niet nog eens

Brenninkmeijer weet overigens waar de illegaal gehouden geiten door de eigenaar heen zijn gebracht. "We hebben de betreffende gemeente op de hoogte gebracht. We willen niet nogmaals met de situatie worden geconfronteerd dat geiten illegaal worden ondergebracht. Er wordt nog aan gewerkt om dat uit te zoeken."