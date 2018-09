Kraaien pikken ruitenwissers, buurt heeft het helemaal gehad met de gevleugelde dieven

LIESHOUT - Bewoners van de Wolwever in Lieshout zijn het helemaal zat. Kraaien zorgen daar voor veel overlast en vooral voor schade aan de auto's. Ze pikken het rubber tussen de voorruit weg en nemen ruitenwissers mee. De buurt kan er niets tegen doen want kraaien zijn een beschermde diersoort.

Bennie Biggelaar heeft een doek over zijn auto gelegd om het kit rond zijn raam te beschermen. "Ze pikken het gewoon los", zegt Bennie terwijl hij het witte doek van zijn auto afhaalt.

Bennie is niet de enige waarbij de auto vernield wordt. Carel Migchels woont een straat verderop en ook hij wordt geplaagd door de vogels. "Ik heb samen met mijn buren een net gehangen. Dat scheelt wel iets. Het net hangt er nu een week en de overlast wordt wel minder."

Waarom ruitenwissers?

Waarom de kraaien verzot zijn op raamkit en ruitenwissers is voor vogelexpert Antoon Verhoeven een groot raadsel. Ook is het voor hem niet duidelijk waarom de zwarte kraaien juist deze woonwijk in Lieshout kiezen. "Normaal zitten kraaien juist buiten de bebouwde kom". Daarom wil hij weten of er meer gevallen bekend zijn. "Ik ga contact opnemen met Vogelbescherming Nederland om te kijken of zij eerder zoiets hebben meegemaakt".

Kastje

Sommige bewoners hebben een speciale kastje opgehangen om de kraaien te verjagen. De kastjes maken een geluid waar de kraaien niet tegen kunnen. "Ik ben blij om te zien dat mensen het op deze manier doen. Dat laat toch zien dat ze om de vogels geven", zegt Verhoeven.