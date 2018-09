Rijbaan A58 weer open richting Tilburg, verkeer A50 richting Oss komt weer op gang

OIRSCHOT - Een rijbaan van de A58 richting Tilburg was dinsdagavond dicht na een ongeval tussen Oirschot en Moergestel. Het is nog niet duidelijk wat er precies is gebeurd op de snelweg.

De file richting Tilburg bedroeg zo'n vijf kilometer en was goed voor zo'n vijfentwintig minuten vertraging. Ook in de andere rijrichting stond een file.

A50

Ook op de A50 was het raak. Verkeer richting Oss werd daar via de op- en afrit geleid, maar de snelweg was rond tien over halfzeven weer vrij na een ongeval.