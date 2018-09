'Een goed gesprek wordt vaak onderschat', Tommie (27) schrijft boek over zijn werk in de zorg

Tommie Niessen schreef een boek over zijn werk: Tommie in de zorg

HELMOND - "Het is veel meer dan mensen wassen en eten geven. Dat is maar een fractie van wat je betekent voor mensen. Het gaat erom hoe je met ze omgaat." Tommie Niessen uit Helmond werkt als verpleegkundige in de wijk. Trots blogt en vlogt hij over zijn baan en nu is er zelfs het boek 'Tommie in de zorg'.

Als man van nog maar 27 jaar is hij best een bezienswaardigheid in de zorg. "Veel cliënten die mij voor het eerst ontmoeten, verwachten een vrouw. 'Komt de zuster niet vandaag? Dat vragen ze dan", zegt Tommie lachend. Meestal weet hij het ijs snel te breken en komt het goed.

Na een paar mislukte studies begon Tommie op aanraden van zijn moeder in de zorg. Dat pakte heel goed uit. Inmiddels werkt hij als ZZP'er. Hij verhaalt graag in woord en beeld op internet over zijn belevenissen, met name over de mensen die hij treft.

Een leuk gesprek

"We hebben veel mensen nodig in de zorg maar ik wil ze niet per se lokken met dit boek of mijn filmpjes. Ik wil dat mensen een beter beeld krijgen van de zorg en hoe ik het ervaar. Hoe mooi het werk is, hoeveel meer je voor iemand kunt betekenen dan puur en alleen lichamelijke verzorging."

Want Tommie gaat bij elke cliënt voor een leuk gesprek. "Niet over het weer of zo, maar over zaken die hen bezighouden, die mij bezighouden." Zodoende wordt er niet alleen geklaagd maar zeker ook gelachen.

De verpleegkundige als enige bezoeker

Tommie loopt zoals veel andere zorgverleners tegen de strakke tijdslimieten van het werkrooster aan. In zijn boek vertelt hij daar pakkend over. "Een meneer liet weten dat de verpleegkundige soms het enige bezoek is dat hij krijgt. Hij wilde zijn verhaal kwijt en ik wilde luisteren. De wijsheid van deze man zou niet binnen de vier muren van zijn kamer moeten blijven, dus koos ik ervoor om langer te blijven."

Zo vallen de levenslessen als rijpe appelen in Tommies schoot. "Ik zie dat je ondanks ziekte en tegenslagen toch van het leven kunt genieten, positief kunt blijven. Ik leer in mijn eigen leven te relativeren en stil te staan bij wat echt belangrijk is."