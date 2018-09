Jong Oranje verliest cruciale kwalificatiewedstrijd, negatieve rol PSV'er Pablo Rosario

DOETINCHEM - De kans is heel klein dat Jong Oranje gaat deelnemen aan het EK van 2019 in Italië en San Marino. De ploeg van bondscoach Erwin van de Looi verloor op eigen veld met 1-2 van Jong Schotland. PSV-middenvelder Pablo Rosario veroorzaakte na 88 minuten een penalty en kreeg een rode kaart.

De PSV'er was in de vorige wedstrijd tegen Jong Engeland (0-0) juist de uitblinker aan de kant van Jong Oranje. Ook bij PSV maakt de 21-jarige middenvelder een goede indruk in de eerste competitiewedstrijden. Onder trainer Mark van Bommel heeft Rosario doorgaans een basisplaats.

Belangrijke rol

Nu ging het dus na 88 minuten mis voor Jong Oranje en Rosario. De middenvelder stond niet goed opgesteld en moest in de zestien aan de noodrem trekken. Hij haalde Lewis Ferguson neer. De rode kaart was niet tekenend voor de wedstrijd van de PSV-middenvelder, die over de gehele wedstrijd gezien een redelijke indruk achter liet.

Onder Erwin van de Looi heeft Rosario een belangrijke rol bij Jong Oranje. Hij moet het spel verdelen en dat ging hem de afgelopen twee wedstrijden goed af. Maar er werd dus geen enkel positief resultaat geboekt.

Van de Looi

Voor oud-Willem II-trainer Erwin van de Looi kan het bondscoachschap bij Jong Oranje niet slechter beginnen. Van de Looi werd aangesteld als de opvolger van Art Langeler, maar het is de oefenmeester niet gelukt om Jong Oranje naar het EK te leiden.

Afgelopen donderdag werd er in en tegen Engeland met 0-0 gelijkgespeeld, terwijl die wedstrijd gewonnen had moeten worden. Door het puntenverlies in Engeland werd de thuiswedstrijd tegen Jong Schotland cruciaal. Maar ook hier wist Jong Oranje dus niet de benodigde drie punten binnen te halen. De kans is nu zeer groot dat Jong Oranje opnieuw ontbreekt op het EK.

Laatste EK

Door het verlies kan de ploeg van Erwin van de Looi koploper Engeland in de groep niet meer achterhalen. De beste vier nummers twee van de negen groepen mogen nog play-offs spelen maar ook als Jong Oranje zijn laatste twee pouleduels wint, is de kans klein dat het bij die beste vier nummers twee hoort. Jong Oranje speelt zijn laatste twee duels in de Ek-kwalificatie uit tegen Letland (12 oktober) en thuis tegen Oekraïne (16 oktober).

Ook op de laatste twee EK's ontbrak Jong Oranje.