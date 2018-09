Stel uit Den Bosch uit Steenrijk Straatarm trending op Twitter: hekserij, bingo en slangen voeren

Jolande van Lith en Barbara van Roo uit Den Bosch in Steenrijk Straatarm

DEN BOSCH - In Steenrijk Straatarm is dinsdagavond te zien hoe een rijk stel uit Den Bosch ruilt met een gezin uit Delft met een aanzienlijk kleinere portemonnee. Van een onbeperkt budget, naar leven van zeventig euro per week.

Jolande van Lith en Barbara van Roo uit Den Bosch zijn kunstverzamelaars uit Den Bosch. Mira, Jan en hun dochter Freya daarentegen wonen in Delft en hebben het minder breed. Zij halen hun eten voor het grootste gedeelte bij de Voedselbank en onderhouden hun gezin van zeventig euro per week. In de aflevering ruilen ze van huis, inkomen én huisdieren. En dat levert op Twitter uiteenlopende reacties op.

Zo is het stel uit Den Bosch gewend 's avonds te borrelen met een versnapering erbij. Nu moeten ze in de supermarkt de lekkernijen negeren en met praktische boodschappen naar huis.

De familie Leiendecker heeft het huishoudboekje ontdekt en telt zenuwachtig het geld. 1300 euro, ze kunnen het bijna niet geloven. Voor het eerst kan vader Jan een leuk cadeau kopen voor zijn dochter Freya die vijf jaar oud wordt.

Naast dat er van huis en inkomen geruild wordt, krijgen de gezinnen de huisdieren van de ander er natuurlijk ook gratis bij. En in het geval van Jolande en Barbara levert dat nog de nodige stress op: familie Leiendecker heeft namelijk twee pythons. En die moeten uiteraard gevoerd worden. Met spanning die van de gezichten af te lezen is, ontdooien de twee vrouwen een bevroren muis uit de vriezer. Op een bijna rituele manier wordt hij gevoerd aan de slang. En dan blijkt op Twitter dat dat wellicht zonde van de moeite is...

Uiteraard is dit programma een uitgelezen kans voor veel mensen op Twitter om hun gal te spuwen. Gelukkig zijn er ook gebruikers die genieten van de show en de mensen een warm hart toedragen.

Zowel het arme gezin, als het rijke stel zijn geliefd op Twitter. Ondanks de spinnen boven het bed, de slangen in de kast en de cursus hekserij, blijven de dames optimistisch.

Een van de grootste hobby's van Mira en Jan is Bingo. Jolande en Barbara stortten zich vol overgave in het spel en bleken er ook nog eens 'goed' in te zijn. Twee keer hadden ze een volle kaart en wonnen daarmee maar liefst twintig euro.

Barbara en Jolande houden er hele andere hobby's op na. Zij gaan het liefst lekker uit eten met zijn tweetjes. Iets dat de familie Leiendecker helemaal niet gewend is.

De twee dames gaan op de heksencursus van Mira en Jan en komen erachter dat Mira in de heksenwereld een priesteres is. Tijdens de cursus binden ze verschillende kruiden bijeen en doen een wens. Iets dat ze de familie Leiendecker eerder hebben zien doen in de boom in hun achtertuin.

De hekserij van de familie was een hot-topic op Twitter. En niet iedereen is dan even creatief met de grappen die hij maakt.