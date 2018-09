Koken in Afghaans restaurant leidt tot diploma: 'We zijn een springplakje voor jonge vluchteling'

TILBURG - Jonge vluchtelingen spreken de taal slecht, kennen de cultuur niet en hebben vaak een bewogen verleden. Voor bedrijven zijn het dan ook niet de ideale werknemers. Rabia Alizadah van het Afghaanse restaurant Sarban in Tilburg helpt deze jongeren. Zij biedt ze een werkplek en een horeca-opleiding om ze klaar te stomen voor de maatschappij. Woensdag studeert de eerste jonge vluchteling af.

“Het probleem is dat alleenstaande minderjarige asielzoekers heel moeilijk aan een baan komen of op school veel moeilijkheden hebben,” vertelt Rabia. “Acht jaar geleden zijn we daarom begonnen met het aanbieden van werkplekken voor deze groep. Vorig jaar zijn we gaan samenwerken met verschillende organisaties in Tilburg zoals de gemeente en de Rooi Pannen en hebben we het gekoppeld aan een opleiding op mbo-niveau.”

Diploma

Osama Dyab (20) uit Syrië is de eerste student die woensdag zijn diploma mag ophalen. Hij is ontzettend trots. “Toen ik in Nederland kwam was alles heel moeilijk voor mij. Ik kende niemand en sprak de taal niet. Nu heb ik een diploma. Dat is een eigenlijk een nieuwe kans voor mij. Ik denk dat mijn leven beter gaat worden.”

Maar Osama is nog niet klaar, want hij heeft een droom “Ik ga nu verder met mbo 2. Later wil ik chef-kok worden en mijn eigen restaurant openen,” vertelt hij. En die droom is nog niet zo gek, want Salim Afghanmal kreeg een paar jaar geleden bij Rabia in het restaurant een leerplek en ondertussen runt hij zijn een restaurant in Utrecht.

En dit is precies wat Rabia en haar familie voor ogen hadden. “We willen ze allereerst een thuis bieden, want ze hebben niemand. Een van de grote problemen is het gemis van hun ouders. En daarna willen we dienen als springplankje, zodat ze straks volledig in de maatschappij worden opgenomen.”

Rabia vertelt over de jongeren