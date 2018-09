Verwarde man slaat door ruit en valt politieagenten aan

BREDA - In een woning op de Haagdijk in Breda is dinsdagavond een man door het lint gegaan. De politie kreeg een melding binnen van een man die stond te schreeuwen in een bovenwoning. Toen de agenten arriveerden werd de man agressief; hij viel de agenten aan en sloeg een ruit in. Daarbij raakte hij gewond.

Omwonenden hoorden de verwarde man schreeuwen en belden de politie. De politie gebruikte pepperspray, maar dat hielp niet. Toen de man in de gang werd gezet, werd hij agressief en sloeg door de ruit van de voordeur heen, trok hem open en liep de straat op.

De politie probeerde de man tegen te houden, maar hij begon te slaan. Inmiddels waren er meerdere eenheden ter plaatse en werd de man met een wapenstok op zijn arm en been geraakt. Hij viel op de grond en kon zo geboeid worden. Hij bloedde flink, vermoedelijk door de klap door de ruit.

Dubbel geboeid

Vlak voordat de ambulance arriveerde ging de man weer los. Dit keer werden zijn benen ook geboeid en werd hij vastgesnoerd aan het brancard. Twee agenten zijn voor de zekerheid met de ambulance meegereden naar het ziekenhuis.

Waarom de man zo door het lint ging, is niet bekend.