Camera's onthullen nachtelijke bezoekers in Bossche tuinen

DEN BOSCH - Welke dieren zouden er in je tuin rondwandelen als jij lekker ligt te slapen? Een aantal inwoners van Den Bosch krijgt antwoord op die vraag, omdat natuurorganisatie IVN een aantal wildcamera's ophing in de achtertuinen. Woensdag komen ze met de resultaten.

Er lopen 's nachts heel veel dieren rond in je tuin. Een muisje op z'n tijd zijn we wel gewend. Maar ook eekhoorns, vossen, hazen en bunzings brengen regelmatig een onaangekondigd bezoekje, zo blijkt uit de camerabeelden. John Gallast van IVN vertelde er woensdag over in het radioprogramma Wakker! van Omroep Brabant.

Kleine wezels

Gallast is enerzijds tevreden met wat zich op het beeldmateriaal afspeelt. "Zoogdieren zijn vooral nachtdieren die je nauwelijks kunt waarnemen. Camera's zijn daar de perfecte oplossing voor." Maar er is ook teleurstelling. Want waar zijn de kleine wezels zoals de marter en de hermelijn? "Wij maken ons veel zorgen over deze dieren. Het lijkt erop dat het slecht met ze gaat. We hebben ze geen enkele keer kunnen waarnemen op de beelden."

Resultaten

De beelden die gemaakt zijn in de Bossche tuinen worden opgestuurd naar de Universiteit van Wageningen. Daar gaan de knappe koppen onderzoeken of er een patroon zit in het soort tuin en het soort zoogdieren dat zich laat zien. Die informatie kan belangrijk zijn voor stadsontwikkeling en de opbouw van nieuwe wijken.