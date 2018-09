Nieuwbouw zwembad De Tongelreep in Eindhoven voorlopig in ijskast: aanbesteding mislukt

EINDHOVEN - De nieuwbouw van zwembad De Tongelreep in Eindhoven gaat voorlopig niet door. De gemeente Eindhoven heeft 12 miljoen euro beschikbaar voor een belangrijk deel van de nieuwbouw dat met name de bouwkundige en elektrotechnische aspecten behelst. En naar nu blijkt is er één aannemer die dit deel van het nieuwbouwplan wil verwezenlijken voor een bedrag van 21,2 miljoen. Het verschil van 9,2 miljoen is volgens het college van burgemeester en wethouders veel te groot om de opdracht voor de nieuwbouw van het zwembad nu aan iemand te gunnen.

Dit schrijft het Eindhovense college woensdag in een brief aan de gemeenteraad. De nieuwbouw van De Tongelreep kan volgens het college nu mogelijk niet volgens de gemaakte plannen worden gerealiseerd.

Om te bekijken hoe het nu verder moet met de nieuwbouwplannen van het zwembad moet een extern bureau gaan kijken wat de mogelijkheden zijn voor nieuwbouw van de Tongelreep binnen het budget van 12 miljoen euro voor bouwkundige, elektrotechnische en werktuigbouwkundige oplossingen. Voor de complete nieuwbouw stelde de gemeenteraad eerder 19,2 miljoen euro beschikbaar.

Overleg

Het college heeft met de aannemer overleg gehad over mogelijkheden om het plan aan te passen om toch tot een nieuw zwembad te komen binnen het gestelde budget van 12 miljoen. De door de aannemer voorgestelde bezuinigingsmaatregelen waren volgens het college echter onvoldoende.

De totale nieuwbouw van De Tongelereep behelst een gezinsbad, een 25-meterbad, een instructiebad, en een zogenoemd reactiveringsbad. Ook zouden de entree, de horecavoorzieningen en onder meer de technische installaties vernieuwd moeten worden.

Krapte op bouwmarkt

Dat het bedrag waarvoor de aannemer de nieuwbouw kan realiseren nu zoveel hoger uitvalt dan de beschikbare 12 miljoen heeft volgens het college onder meer te maken met de huidige economische omstandigheden. Er is sprake van krapte op de bouwmarkt, zo schrijft het college in de brief aan de gemeenteraad. Waardoor kosten voor zowel materiaal als personeel relatief hoog zijn.

Het college verwacht de gemeenteraad begin volgend jaar te kunnen informeren over hoe het nu verder moet met De Tongelreep. Het was de bedoeling dat er op dat moment begonnen zou worden met de nieuwbouw van het zwembad. Dit zou in 2020 klaar moeten zijn. Vanaf september 2016 zijn het golfslagbad en het buitenbad van De Tongelreep al gesloten. De andere baden van Nationaal Zwemcentrum de Tongelreep, waaronder het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion, zijn gewoon open.