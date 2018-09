Veel Brabantse steun verwacht voor Jeffrey Herlings in Assen: 'Brabant is een grote crossprovincie'

ASSEN - Motorcrosser Jeffrey Herlings kan aankomend weekend de eerste Nederlander ooit worden die wereldkampioen wordt in de MXGP. Herlings kan de wereldtitel grijpen tijdens de Grand Prix van Assen. De organisatie verwacht genoeg Brabantse fans te verwelkomen: “Brabant is een heel belangrijke en grote crossprovincie.”

Het zijn nog spannende dagen voor de Stichting MXGP Assen, de organisatie achter de GP van Assen. In minder dan een week tijd wordt het TT-circuit omgebouwd tot een groot cross-parcours, waar tonnen zand op zijn gegooid. We bellen met Bertram Buikema van de Stichting MXGP Assen.

Er staat een druk weekend voor de boeg, aangezien onze Brabantse held geschiedenis kan schrijven.

“Dat kun je wel zeggen, ja. Maar het is gelukkig niet de eerste keer dat we dit organiseren. Door de ervaring die we eerder hebben opgedaan, is het nu minder moeilijk dan andere jaren. De baan moet op een aantal plekken worden aangepast in vergelijking met vorig jaar, maar dat valt allemaal wel mee. En er staat inderdaad iets uitzonderlijks te gebeuren met Herlings die als eerste Nederlander ooit wereldkampioen kan worden in de MXGP.”

Verwachten jullie ook meer Brabanders komend weekend door het aanstaande succes van Herlings?

“Ja zeker weten. Brabant is een heel belangrijke en grote crossprovincie. Niet alleen cross-fans zullen naar Assen toekomen, maar ook de gewone sportliefhebbers die bij dit moment aanwezig willen zijn. We hebben geen specifieke informatie over hoe veel Brabanders aanwezig zullen zijn, maar wij kennen Brabant als een echte crossprovincie.”

Alles moet wel goed geregeld zijn voor onze Herlings. Kunt u uitleggen wat er allemaal moet gebeuren voorafgaand aan zo’n groot evenement?

“Het belangrijkste dat moet gebeuren is de baan die moet worden aangelegd. Daar hebben we nog geen week te tijd voor. We zijn daar afgelopen zondagavond mee begonnen en vrijdag wordt de baan gekeurd. Dan moet het af zijn, maar dat is wel een spannend moment. Verder kunnen we natuurlijk leunen op de faciliteiten die er al zijn. Er zijn hier op het TT-circuit goede ingangen en een mooi media-centre. Maar wij hebben vanuit Herlings geen speciale wensen ontvangen, crossers zijn meestal wel simpel wat dat betreft.”

Tekst gaat verder onder de tweet.

De kans is heel groot dat Jeffrey Herlings wereldkampioen wordt. Wat brengt dat met zich mee qua extra werkzaamheden?

“Het is vooral heel druk op het gebied van de pers-accreditaties. Er is logischerwijs meer aandacht van de media. Iedereen wil er op het moment bij zijn dat Jeffrey Herlings wereldkampioen wordt, een unieke prestatie en dat in eigen land. We krijgen meer aanvragen van fotografen die aan de kant willen zitten, en iedereen wil natuurlijk Herlings spreken.”