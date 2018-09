Zou je iemand verraden? Kinderen worden geconfronteerd met dilemma's uit Tweede Wereldoorlog

EERDE - Operatie Market Garden was het moment waarop de bevrijding van Nederland werd ingezet. Er werd gevochten vanaf de grens bij Valkenswaard. Ook in Eerde bij Schijndel gebeurde er nogal wat. Vliegtuigen met parachutisten, gevechten tussen de geallieerden en de Duitsers. Iedere plaats heeft zijn eigen verhalen, herinneringen. Om de kinderen in Eerde en omgeving te leren over die tijd is er een speciale educatiedag over de Tweede Wereldoorlog. En dat gebeurt niet vanachter de lesbanken, maar buiten. Op de plekken waar het echt te doen was.

Elize Janssen is een van de organisatoren. “Wij vinden het belangrijk dat deze verhalen verteld blijven worden. Wij geven de kinderen dan ook de opdracht mee om deze verhalen te vertellen tegen anderen. En die opdracht nemen ze heel serieus.”

Groep 7 en 8 van de Petrus en Paulus basisschool trokken zo vorige week door de bossen bij Eerde. Ze werden tegen gehouden door Bertje van Roosmalen, gespeeld door de opa van een van de kinderen uit de groep. Van Roosmalen was een verzetsstrijder uit Eerde, die gezocht werd door NSB'er Piet van Bussel.

“Ze noemen hem ook wel De Kin. Als je hem ziet, zeg dan niet dat je mij gezien hebt. Hij doet net alsof hij een vriend van me is, maar dat is hij niet.” Even later komen de kinderen ‘De Kin’ zelf tegen en worden ze direct geconfronteerd met het maken van keuzes en wat de juiste keuze dan is. Moeilijk, zeker als je nog zo jong bent.

Toch hebben de leerlingen er wel een mening over. Sophieke Ploegmakers: “Ja, ik zou niemand verraden. Maar als er een geweer op mijn hoofd wordt gezet, wordt het moeilijk. Ik wil natuurlijk niemand verraden, maar dat is dan best moeilijk in die situatie, denk ik.”

