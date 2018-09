Waarom zijn kraaien zo dol op het rubber tussen voorruit van auto's?

LIESHOUT - Het is een plaag in Lieshout. Kraaien die het voorzien hebben op rubberen ruitenwissers en rubber rondom autoruiten. De vogels pikken, tot wanhoop van autobezitters, het rubber kapot. Het goede nieuws is dat het niet lang zal duren. Volgens de Vogelbescherming is het binnen een paar dagen voorbij.

Het is tamelijk uitzonderlijk dat kraaien zich ophouden in een dorp, zegt vogelkenner Chris-Jan van der Heijden van de Vogelbescherming. Hij denkt dat de dieren mogelijk ergens anders verjaagd zijn, of dat ze moeite hadden om aan voedsel te komen. Overlast van kraaien in de bebouwde kom, waarbij ze het voorzien hebben op rubber, komt hooguit twee tot drie keer per jaar voor.

Lijnzaadolie

Over waarom kraaien het voorzien hebben op rubber heeft Van der Heijden wel een idee: "In rubber zit lijnzaadolie en daar zijn ze gek op". De beste remedie tegen de overlast van kraaien is de auto even afdekken. "Kraaien zijn intelligente dieren, als er niets meer te halen valt, dan zijn ze snel weer weg." De Vogelbescherming denkt dan ook dat de overlast hooguit een paar dagen duurt.