KNVB vreest politiestaking, Brabantse clubs gaan er gewoon vanuit dat er gevoetbald wordt

EINDHOVEN - De politiestaking van komend weekend heeft geen invloed op de wedstrijden van Willem II en NAC. Beide clubs geven aan dat de wedstrijden ‘gewoon doorgaan’. De KNVB bracht woensdagochtend naar buiten dat er een mogelijkheid is dat niet alle competitieduels doorgang kunnen vinden als de politiestaking doorgaat.

Geen extra inzet

“De bezoekers zullen niks merken”, laat Willem II weten. De Tilburgse club speelt in eigen huis tegen Excelsior. Samen met de burgemeester is er gekeken naar de risico’s van de wedstrijd. “Maar wij gaan er gewoon vanuit dat de wedstrijd doorgaat. We hebben stewards in het stadion maar zetten geen extra mensen in.”

Ook NAC-Fortuna Sittard gaat gewoon door, stelt de Bredase club op de eigen website. Dat is de uitkomst van een overleg tussen NAC, de gemeente en de politie. De partijen zijn het met elkaar eens dat NAC, met een aantal extra maatregelen, zelf voor een veilige wedstrijdorganisatie kan zorgen.

Nog niks gehoord

PSV had tot woensdagochtend nog niks gehoord over de uitwedstrijd bij ADO Den Haag van komend weekend. De club kon daarom nog niet melden hoe de stand van zaken is.