Justitie wil mannen die topcrimineel wilden bevrijden met helikopter jarenlang de cel in

AMSTERDAM - Het Openbaar Ministerie (OM) heeft woensdag tegen negen mannen gevangenisstraffen van drie tot negen jaar cel geëist. De groep wordt ervan verdacht een bevrijdingspoging met een helikopter op touw te hebben gezet uit de gevangenis van Roermond. De politie kreeg tijdig lucht van de zaak en wist de actie te verijdelen.

De man die wilde ontsnappen, was de Eindhovense topcrimineel Benaouf A. Hij zat vast in Roermond vanwege de liquidatie van een crimineel in Antwerpen.

Snelle auto's en zware wapens

De verdachten beschikten over snelle (gestolen) auto's en zware wapens. De politie greep op de dag van de voorgenomen ontsnapping, 11 oktober vorig jaar, op diverse plaatsen in. Na een wilde achtervolging werd een te voet vluchtende verdachte doodgeschoten. De helikopter moest op Kempen Airport in Budel worden gekaapt.



De groep mannen is volgens het OM al in augustus begonnen met de voorbereiding. "Grondig en professioneel", zo omschreef de officier van justitie de aanpak. Voor het besturen van de gehuurde helikopter was een 54-jarige Colombiaan ingevlogen. Hij heeft als enige verklaringen afgelegd. Hij zou 100.000 euro krijgen voor zijn medewerking.

Zorgen

De groep bestaat overwegend uit twintigers. De officier: "Het baart grote zorgen dat zulke jonge jongens - kennelijk uit het niets - bereid en in staat zijn mee te werken aan een levensgevaarlijk misdrijf."

Eén verdachte, de 39-jarige Abdel L., meldde zich een week geleden bij de politie. Hij werd internationaal gezocht en was een vriend van Benaouf A. Het OM ziet hem als de leider van de bevrijdingsoperatie.