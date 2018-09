Abel-zanger razend enthousiast over cover Verleden Tijd van Frenna en Lil' Kleine

BREDA - Abel-zanger Joris Rasenberg uit Breda vindt het een groot compliment dat Frenna en Lil' Kleine een remake hebben gemaakt van zijn populaire nummer Onderweg. Met hun nieuwe single Verleden Tijd verbrak het duo deze week het Nederlands Spotify-record voor meeste stream in 24 uur tijd. "Ik ben blij verrast", zegt Rasenberg.

"Ik vind het tof. Ze hebben echt een mooie versie gemaakt. Totaal anders dan het origineel, maar dat is ook goed als je een bewerking maakt", reageert de Bredase zanger in het NPO radio-programma FunX.

Nummer 1-hit

Het lied Onderweg van Abel stond achttien jaar geleden zes weken lang op nummer 1 in de hitlijsten. De Bredase zanger, tegenwoordig muziekdocent, was er wel aan gewend dat andere mensen iets met zijn liedjes deden. Hij is voornamelijk verrast door een rap in het midden van het nummer. "Toen ik het lied schreef, had ik nooit gedacht dat dat ooit zou gebeuren."

Frenne en Lil' Kleine klopten in maart bij Rasenberg aan met de vraag of ze het lied mochten bewerken. Hij was er al een beetje op voorbereid dat de vraag zou komen. "Een leerling van mij had maanden daarvoor al tegen mij verteld dat Frenna op internet iets deed met Onderweg."

Record Spotify

Joris gaf toestemming om zijn lied te gebruiken voor iets nieuws. "Ze hebben er vervolgens hun eigen draai aan gegeven en dat mag ook." Op de dag dat Verleden Tijd uitkwam werd het nummer maar liefst 930-duizend keer aangeklikt op Spotify. Daarmee is een record verbroken.

De Bredanaar pikt daar nu ook een graantje van mee. "Maar je gaat er niet heel veel mee verdienen hoor. Dan moet je echt een andere baan nemen." De muziekdocent houdt het voorlopig bij lesgeven. "Mijn leerlingen vinden het allemaal wel interessant om het over te hebben."

Bekijk hieronder de versies van Abel en van Frenna en Lil'Kleine.