'Potje Rabobank raakt niet leeg', al meer dan 2 miljoen euro uitgekeerd aan claims na kluisjesroof

OUDENBOSCH - Het bedrag dat de Rabobank in Oudenbosch aan schadevergoedingen heeft uitgekeerd aan gedupeerden van de kluisjesroof loopt in rap tempo op. Stond de teller vorige maand op één miljoen euro, inmiddels is al meer dan het dubbele op rekeningen van slachtoffers gestort. En het einde is nog altijd niet in zicht.

Volgens woordvoerster Elise van Heeswijk van de Rabobank is op dit moment dertig procent van alle schadeclaims afgehandeld. Het gaat voornamelijk om klanten waarvan contant geld is gestolen. Ook is de bank in gesprek met nog eens zestig procent van alle gedupeerden. "Het proces verloopt soepel. Veel klanten kunnen aannemelijk maken wat ze kwijt zijn waardoor wij tot uitkering kunnen overgaan."

Dagwaarde

Voor tien procent van de klanten laat de afhandeling wat langer op zich wachten. "Het gaat dan vooral om meervoudige claims. Mensen die zowel geld als sieraden kwijt zijn. Gedupeerden die sieraden kwijt zijn, krijgen woensdag een brief waarin extra uitleg wordt gegeven over de manier waarop de Rabobank de waarde van juwelen bepaalt.

Van Heeswijk: "We merken dat klanten toch soms teleurgesteld zijn over het bedrag dat wij uitkeren voor sieraden. Wij gaan uit van de getaxeerde dagwaarde en niet van de nieuwwaarde." Vervelende incidenten tijdens de klantgesprekken zouden zich niet hebben voorgedaan.

De bank verwacht nog zeker vier tot zes maanden bezig te zijn om alle schadeclaims af te handelen. "Klanten hoeven niet bang te zijn dat het potje voor de claims leeg raakt. We hebben er geen maximum aan verbonden", aldus de woordvoerster.

Bankrovers

De kluisjesroof gebeurde in de nacht van 3 op 4 maart. De twee bankrovers lieten zich opsluiten in het bankgebouw en gingen 24 uur later met vuilniszakken vol geld, goud en zilver weer naar buiten.

De politie hield eind april twee medewerkers van het Bredase beveiligingsbedrijf EBN aan. Justitie denkt dat zij de kluisjesrovers hebben binnengelaten. Het duo zit nog vast. Ook heeft de politie nog twee oud-medewerkers van EBN in het vizier. Ze zijn nog niet aangehouden.