PSV al lang ongeslagen op bezoek bij ADO Den Haag: laatste competitieverlies in 1991

Gastón Pereiro in actie in de vorige editie van ADO Den Haag-PSV (foto: VI Images).

EINDHOVEN - PSV gaat komend weekend op bezoek bij ADO Den Haag. Op voorhand lijkt in ieder geval duidelijk dat PSV niet gaat verliezen in de hofstad, gezien de geschiedenis van beide ploegen. PSV verloor namelijk al vijftien wedstrijden op rij niet in een uitwedstrijd tegen ADO Den Haag. Het is ook al even geleden dat PSV won bij ADO, in het seizoen 2014-2015 werd het 2-3 voor de Eindhovenaren.

Toen was de competitie al gespeeld. PSV ging op de slotdag van het seizoen naar Den Haag, maar was al lang en breed kampioen. Phillip Cocu leidde zijn ploeg dat seizoen naar de eerste landstitel in zeven jaar tijd. Door de overwinning in Den Haag zette PSV nog een record neer: nog nooit behaalde de club uit Eindhoven zoveel punten in één seizoen (88). In de drie seizoenen die daarop volgde werd er telkens gelijkgespeeld.

Laatste verlies

In het seizoen 1990-1991 boekte ADO Den Haag, toen nog FC Den Haag, de laatste thuiszege op PSV. Het werd toen 3-0. Sinds die nederlaag speelde PSV nog vijftien wedstrijden in competitieverband in Den Haag, maar verliezen deed de Eindhovense club niet meer. Afgelopen seizoen eindigde het duel in een spectaculaire 3-3. Ook nu was de competitie voor PSV al weer gespeeld. Twee weken eerder haalden de Eindhovenaren de landstitel binnen. Voor PSV scoorde Hirving Lozano al na elf minuten, maar daarna waren het Björn Johnsen en Abdenasser El Khayati die ADO voor rust op voorsprong zetten. Gastón Pereiro maakte na een klein uur gelijk, waarna Johnsen het duel leek te beslissen. Pereiro maakte vijf minuten voor tijd opnieuw gelijk.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

De grootste overwinning die PSV behaalde in Den Haag was in het seizoen 2012-2013. Onder toenmalig trainer Dick Advocaat boekte PSV een zeer simpele 1-6 overwinning. Luciano Narsingh, Kevin Strootman, Dries Mertens, Georginio Wijnaldum, Timothy Derijck en Orlando Engelaar verzorgden de Eindhovense doelpunten. De huidige PSV-trainer, Mark van Bommel, stond in dat duel 90 minuten binnen de lijnen.

Tekst gaat door onder de afbeelding.

Magische hakbal

Wie aan ADO-PSV denkt, zal waarschijnlijk als eerste denken aan het historische moment in het seizoen 2015-2016. PSV leek in Den Haag tijdens de eerste competitiewedstrijd op weg naar de eerste drie punten van het seizoen. De Eindhovenaren stonden na 94 minuten met 1-2 voor. Alleen nog de vrije trap van ADO overleven en de drie punten konden de tas in. Maar Martin Hansen, toenmalig-doelman van ADO Den Haag, rende naar voren en deed het onmogelijke. De keeper verlengde de vrije trap met de hak en zorgde ervoor dat de bal achter Jeroen Zoet in het net verdween.

Bekijk de historische goal hieronder.