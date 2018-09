Goh, wat doet toch al die politie en brandweer hier?!

DEN BOSCH - Lidwien Elshout is nietsvermoedend aan het werk bij de receptie van De Koffiebranderij aan de Koenendelseweg in Den Bosch als ze ineens een hoop politie en brandweer op het terrein ziet. Wat zou er toch aan de hand zijn?

Twee uur later komt ze erachter. Het is haar eigen auto die de sloot in is gereden."Ik had echt helemaal niets in de gaten en vroeg me af waar al die consternatie om was. Je denkt er totaal niet aan dat het iets me je eigen auto te maken kan hebben. Totdat de politie hier binnenstapte."

Ik vergeet die handrem nooit!

Omdat de auto niet op de handrem stond is die langzaam in de aan het parkeerterrein grenzende sloot gegleden. Als politie en brandweer aan de Koenendelseweg arriveren, weten ze nog niet of er iemand in de auto zit. "Dat was wel even paniek natuurlijk. Je kunt alleen maar blij zijn dat er geen persoonlijke ongelukken zijn gebeurd. Die auto is maar materiaal. Maar toch: ik vergeet die handrem nooit! Behalve deze keer dan."

Lidwien ziet zelf ook wel de humor in van de situatie, maar moet het voorlopig dus wel zonder auto stellen. Ze blijft er vrij nuchter onder. "Tja, het is niet anders. Dat wordt voorlopig fietsen. Het is gelukkig niet heel ver."

Sleepdienst aan de koffie

De collega's hebben haar goed opgevangen. "Ze komen allemaal vragen hoe het met me gaat. Het is hier inmiddels weer wat rustiger. De politie is vertrokken en de mannen van de sleepdienst hebben de auto net op de kant. Ze zitten hier nu aan de koffie. Dat hebben ze verdiend. En ze zijn hier natuurlijk bij De Koffiebranderij!"