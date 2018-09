Wie maakt toch die molens in Hoogerheide?

HOOGERHEIDE - Het lijkt een gewone straat in Hoogerheide met rijtjeshuizen, de Lindberghlaan. Maar toch valt er iets op in de voortuin van Mart Konings. Daar staan drie windmolens van twee meter hoog. Ze zijn gemaakt door Mart.

De klap van de molen kreeg Mart (67) toen hij in de jaren tachtig meewerkte aan de restauratie van een molen in Roosendaal. Toen bouwde hij ook zijn eerste molen in het klein. “De techniek die er in zit. Dat vind ik fascinerend. En de nostalgie natuurlijk. Een molen is typisch Nederlands”, vertelt Mart.

Jarenlang lag de hobby van Mart stil. Tot hij met pensioen ging en weer begon te bouwen. Twee molens maakte hij de afgelopen twee jaar. De vierde molen voor in de voortuin is in de maak. De kap en de wieken zijn al bijna af.

“Vooral de wieken is veel werk. Elk spijltje moet er apart ingezet worden. Maar ja, ik heb tijd genoeg. Als 'ie volgend voorjaar klaar is, is het goed.”