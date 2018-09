Heldhaftige bouwvakker springt op de fiets en gaat achter berover van bejaarde aan

CUIJK - Een bouwvakker schoot dinsdag in Cuijk een 73-jarige man te hulp die van zijn tas werd beroofd. De man ging achter de dader aan en haalde de tas terug. Ook de dief is opgepakt. De 39-jarige man had blijkbaar spijt en meldde zich ’s avonds zelf bij de politie.

Het slachtoffer liep samen met zijn vrouw over de Kerkstraat in Cuijk. Een fietser die voorbijkwam rukte zijn tas van zijn schouder af. De man viel hierdoor op de grond. In een reflex pakte hij de fiets van de dader vast en hij werd daardoor ook nog enkele meter meegesleurd.

Bouwvakker gaat erachteraan

De tasjesdief viel van zijn fiets en rende er vandoor. De man bleef met onder meer een wond aan zijn hoofd achter. Een bouwvakker, die in de buurt aan het werk was, zag het gebeuren en sprong op de achtergebleven fiets van de dader. Het lukte hem om de tas van het slachtoffer terug te halen. De dief wist te ontkomen en werd ook na een uitgebreide zoektocht in de wijk niet meer gevonden.

De 39-jarige dader meldde zich ’s avonds bij de politie. Hij bekende dat hij de man had beroofd en gaf aan onderweg te zijn naar het politiebureau in Cuijk. Hij zit voorlopig vast en wordt verhoord.

'Ik ben blij'

Het 73-jarige slachtoffer uit het Limburgse Beek is woensdag op de hoogte gebracht van de arrestatie. “Het gaat gelukkig al een stuk beter met mij, ondanks de verwondingen die ik heb opgelopen. Ik ben blij om te horen dat er iemand is opgepakt en dat ik dankzij de hulp van de bouwvakker zo snel mijn spullen heb teruggekregen”, liet hij aan de politie weten.