Automobilist vlucht na crash en laat bijrijder gewond achter

TILBURG - Een bestuurder van een Mercedes-cabrio is woensdagmiddag gevlucht nadat hij met de auto crashte op de Besterdring in Tilburg. Hij liet zijn gewonde bijrijder hulpeloos achter.

Volgens getuigen reed de man met hoge snelheid toen hij de macht over het stuur verloor. De auto botste tegen een verkeerslicht, een paaltje en een boom. Na het ongeluk rende de automobilist weg richting de Nicolaas Pieckstraat.

Gewond

De bestuurder is een man van tussen de 20 en 25 jaar oud. De politie is nog op zoek naar hem. De bijrijder raakte gewond en is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De ravage was enorm. Samen met een bergingsbedrijf heeft de politie de brokstukken opgeruimd. De politie heeft het voertuig in beslag genomen voor onderzoek. De Besterdring was vanwege het ongeluk tijdelijk afgesloten.