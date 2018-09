Een vliegveld voor drones van... tien vierkante meter

REUSEL - Reusel krijgt het allerkleinste vliegveldje van ons land. Het wordt een start- en landingsplek van ongeveer tien vierkante meter. Het is een vliegveldje voor drones die worden gebruikt in de precisielandbouw.

Gedeputeerde Staten hebben het bedrijf Jacob van den Borne ontheffing verleend om die start- en landingsplek te maken. Dat is geen sinecure want je krijgt niet zomaar ontheffing. De luchtvaartwet kent een woud aan regels. De tien vierkante meter heet officieel een Agri Drone Port.

Van den Borne is al tien jaar gespecialiseerd in precisielandbouw. Kort gezegd komt dat er op neer dat de gewassen op het land met de nieuwste technische snufjes in de gaten worden gehouden. Drones spelen daarbij een steeds belangrijkere rol.

Minder milieubelasting

Van den Borne heeft op zijn eigen proefvelden veel ervaring opgedaan. “Door ‘live’ te weten wat overal op het land gebeurt, hoef je preventief veel minder te bewateren, bemesten en besproeien. “De opnames die worden gemaakt met drones zorgen voor voor veel tijdwinst en kostenbesparend”, aldus het bedrijf. Het zorgt er ook voor dat je met minder milieubelasting rendabele opbrengsten te bereiken.

Van den Borne heeft de afgelopen jaren met financiële steun van de overheid veel ervaring opgedaan. In 2016 nam Jacob van den Borne het initiatief voor de Proeftuin voor de Precisielandbouw. Nu doen ook collega boeren en toeleveranciers er proeven met geavanceerde apparatuur.

De volgende stap is meer inzet van drones, maar daar gelden nogal veel regels voor. GS willen Van den Borne helpen met een ontheffing voor een Agri Drone Port waarmee Reusel waarschijnlijk het allerkleinste vliegveldje van onze provincie krijgt.