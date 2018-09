Dominic Seldis presenteert openingsconcert Philharmonie Zuidnederland

EINDHOVEN - Het nieuwe seizoen van Philharmonie Zuidnederland opent deze week in Tilburg en Eindhoven met een populair klassiek concert. Het orkest wil daarmee publiek lokken dat niet dagelijks naar klassieke muziek luistert. Of, zoals presentator Dominic Seldis het uitdrukt: 'It's easy to digest."

Seldis is vooral bekend als jurylid van het televisieprogramma Maestro. Philharmonie Zuidnederland noemt hij de 'trots van het zuiden'. Over de muzikaliteit van het orkest heeft hij niets dan lof. "Het klinkt fantastisch, jullie mogen er trots op zijn."









Applaus voor orkest

Tijdens de repetitie, woensdag in het Muziekgebouw Eindhoven, luistert hij aandachtig naar de doorloop van het overbekende stuk 'Bolero' van Maurice Ravel. Het orkest is op dreef en krijgt na de slotklap een enthousiast applaus van dirigente Kristiina Poska. "Maar wat is het jammer dat de solisten zo onzichtbaar zijn," constateert Seldis na afloop.

Op zijn verzoek zet het orkest hetzelfde stuk nogmaals in. Deze keer blijven de solisten niet op hun stoel zitten, maar gaan ze staan. Enigszins onwennig weliswaar, want zoiets is niet gebruikelijk voor de musici van de 'Philharmonie'. "Ja, ik haal ze uit hun comfortzone," zegt Seldis. Maar het tekent hen dat ze het toch maar doen."









Toetje van de avond

Het orkest verpakt zijn openingsconcert in een festival waar ook andere musici aan meedoen. Onder hen de zangeres Nora Fischer en gitarist Marnix Dorrestein spelen en het BRON saxofoonkwartet komt met instrumenten die door Adolphe Sax gemaakt hadden kunnen zijn. "Wij zijn het toetje van de avond," zegt contrabassist Wouter Swinkels. "Iedereen is al lekker opgewarmd door de andere optredens en dat is voor ons alleen maar leuk."





Philharmonie Zuidnederland is met 'Casual Classics XL' op donderdag in Tilburg en op vrijdag in Eindhoven. Violiste Isabelle van Keulen soleert in werk van onder andere Saint-Saëns en Jules Massenet.