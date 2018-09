Hatseflats! We gaan weer richting de 30 graden! Er lijkt geen eind te komen aan die lange hete zomer

EINDHOVEN - Nederland een koud kikkerlandje? Ben je gek. Volgens de voorspellingen gaat het in de loop van volgende week weer richting de 30 graden. Of je er op zit te wachten of niet, die Indian Summer komt eraan!

Dit bevestigt ook Margot Ribberink van Meteo Group, zij het met een slag om de arm. "Volgens de weerkaarten komt er volgende week zeker een cadeautje aan in de vorm van een paar heerlijke, warme dagen. Een echte Indian Summer. Of we ook de dertig graden aantikken? Het zou kunnen, maar dat durf ik nu nog niet met zekerheid te zeggen."





Met dank aan Helene

We hebben die warme dagen te danken aan een uitloper van de tropische cycloon Helene. Zoals ook orkaan Isaac en Florence aan het werk zijn. Best wrang dat wij door natuurgeweld aan de ander kant van de wereld kunnen genieten van een lekkere nazomer. "Het is nu eenmaal het orkanenseizoen en dat heeft z'n invloed op ons weer. In dit geval dus een positieve invloed. Van Helene."

Echt uitzonderlijk is het volgens Margot niet, de verwachte temperaturen voor volgende week. "Nee hoor, dat is echt al wel vaker voorgekomen. Ik zou zeggen: zie het als een lekker toetje en geniet ervan!"