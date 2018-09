LIVE om 18.30 uur: de Brabantse dodenherdenking in Waalre

De St. Willibrorduskerk in Waalre.

WAALRE - Brabant houdt woensdagavond haar provinciale dodenherdenking. Alle Brabantse militairen en verzetsmensen die zijn gesneuveld sinds de Tweede Wereldoorlog worden herdacht. De ceremonie in de Sint Willibrorduskerk in Waalre is van half zeven tot half negen rechtstreeks te volgen op deze website en onze apps.









De provincie houdt sinds 2016 in september een eigen herdenking van de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Dat is historisch meer verantwoord. De bevrijding van Brabant begon immers op 17 september 1944 met operatie Market Garden. Eerst werd de Duitse bezetter uit Oost-Brabant verdreven en in de loop van oktober en begin november uit de rest van Brabant, behalve het Land van Heusden en Altena.

In de dagen voorafgaand aan deze dodenherdenking brengt Omroep Brabant een aantal persoonlijke verhalen over de oorlogstijd. Die zijn terug te vinden op onze website. De uitzending van de dodenherdenking in Waalre wordt zaterdagmiddag om drie uur herhaald.

