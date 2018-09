Kruijswijk valt weer van het podium in Vuelta: 'Tempo lag te hoog op slotklim'

BALCON DE BIZKAIA - Steven Kruijswijk uit Nuenen heeft in de Vuelta een dag na zijn goede tijdrit in de zeventiende etappe weer tijd verloren. De wielrenner van Lotto-NL Jumbo moest tijd toegeven in de slotklim naar Balcón de Bizkaia en staat nu vijfde in het algemeen klassement.

De Canadees Michael Woods werd winnaar van de etappe. Hij maakte deel uit van een vluchtersgroep. Kruijswijk kon lang goed mee in de groep met favorieten, maar capituleerde op twee kilometer van de finish. Hij verloor ruim een minuut op de klassementsrenners.

In het klassement moet de man uit Nuenen nu ook Miguel Ángel López en Enric Mas voor zich dulden. Hij staat twaalf seconden achter eerstgenoemde en 26 seconden achter de nummer drie Mas. Simon Yates en Valverde blijven de nummers één en twee. Valverde snoepte in de slotfase iets van zijn achterstand op Yates af en staat 25 tellen van de rode truidrager af.

Tempo te hoog

"Het tempo lag zo hoog aan het begin van de slotklim, op een gegeven moment kon ik niet meer volgen. Mij was verteld dat het aan het einde wat zou afvlakken, maar dat was niet het geval. Ik kon daardoor mijn ritme niet meer vasthouden", zei Kruijswijk na de etappe.

Na het succes in de tijdrit een dag eerder relativeerde de kopman van Lotto-NL Jumbo ook nu. "Gisteren zei ik het al, het kan hier elke dag weer anders zijn. Vandaag verlies ik wat ik in de tijdrit won. De ene dag is de andere niet.''

Quintana

Kruijswijk was niet de enige klassementsrenner die een slechte dag kende. Ook Nairo Quintana zal de zeventiende etappe snel willen vergeten. De Colombiaan zakte naar de zesde plaats in het klassement, op ruim twee minuten van Yates.