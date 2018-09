'Ik snijd je kop eraf', gewelddadige overvallers uit Helmond jarenlang de cel in

DEN BOSCH - Drie mannen uit Helmond gaan 7, 8 en 10 jaar de cel in voor het plegen van meerdere gewelddadige overvallen. Joseph L., Jos H. en Angelo L. beroofden vier huizen. Dat ging gepaard met grof geweld en flink wat bedreigingen.

In de nacht van 5 op 6 augustus 2017 dringen de drie mannen een boerderij in Deurne binnen. De 74-jarige bewoner schrikt zich dood als de dieven bovenop hem springen. Hij wordt geslagen en bedreigd met een mes en een pistool. "Ik snijd je kop eraf", hoort hij een van de inbrekers schreeuwen.

Mede door deze gewelddadige manier van werken, spreekt de rechtbank Den Bosch woensdag van 'zeer ernstige feiten'. Naast het huis in Deurne beroofden de mannen nog eens vier andere woningen in Helmond, Son en Breugel en het Limburgse Well.

Jaren gevangenisstraf

De 58-jarige Joseph L. uit Helmond kreeg woensdag zeven jaar gevangenisstraf. De 43-jarige Jos H. kreeg in de rechtbank te horen dat hij tien jaar de cel in moet en de 36-jarige Angelo L. kan de aankomende acht jaar de gevangenis van binnen bekijken.

De politie kwam de dieven op het spoor door gevonden DNA-sporen en een achtergelaten telefoon. Bij een van de inbraken gingen de mannen verkleed als politieagenten. Tijdens andere woningovervallen droegen zij bivakmutsen.

Duizenden euro's betalen

Naast de grote celstraffen kregen de drie mannen nog meer veroordelingen te horen. Zo moet Angelo L. nog eens zes maanden de cel in en onder andere ruim 22.000 euro terugbetalen voor verduistering en ruim 15.000 euro betalen vanwege diefstal.

Joseph L. moet 50.000 euro betalen en nog eens zes maanden de cel in voor oplichting.