Go, go, go, er komt heel wat voorbij in de eerste vlog van onze Brabantse brandweervloggers

RAAMSDONKSVEER - Het is natuurlijk even wennen, als brandweermannen een vlog maken. Vloggen is inmiddels bijna een vak apart! Maar hij is leuk, het eerste filmpje van de Brabantse Richard Broeders en Rick van den Belt van brandweer Midden- en West Brabant. Er komt van alles voorbij, van de remise tot aan het brandalarm, van de stopwatch bij het omkleden tot aan het zingen onder de douche.

Je staat eigenlijk nooit echt stil bij wat er in een brandweerkazerne gebeurt als er geen brandalarm is of het brandalarm juist afgaat. Dit is precies de reden waarom de brandweermannen (en vrienden) Richard en Rick besloten te gaan vloggen.

LEES OOK: Worden brandweervloggers Rick en Richard de nieuwe YouTube sensatie?

Sinds vanmiddag staat de eerste vlog online op YouTube. Hierin komt van alles voorbij. Zo is bijvoorbeeld te zien hoe ze in actie komen als het alarm gaat. Onder in beeld houdt een teller bij hoe lang ze doen over het omkleden. Dat lukt ze allebei binnen de onwaarschijnlijk snelle 16 seconden. En vooruit, Richard is met 15.02 seconden net iets sneller dan Rick.

Ietsiepietsie wennen

Je ziet dat het voor de mannen ietsiepietsie wennen is om voor een camera hun verhaal te doen. Maar het ziet er veelbelovend uit. Op naar de volgende vlog!