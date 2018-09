Zeven basisscholen hebben lekkage door diefstal van lood door bende

In de zomervakantie stalen dieven lood van meerdere scholen in Cranendonck. (Foto: Pexels.com)

BUDEL - Een bende heeft in de zomervakantie lood gestolen van minstens zeven basisscholen in de gemeente Cranendonck. In de hele gemeente zijn er lekkages ontstaan aan de schoolgebouwen door het ontbreken van het metaal.

De bende looddieven ging waarschijnlijk te werk in de maanden juli en augustus. Bij minstens zeven scholen haalden zij lood uit het gebouw. De gemeente Cranendonck zegt op haar website dat er daardoor tal van lekkages zijn ontstaan.

Voor de gemeente en verzekeraars zijn de lekkages aan de schoolgebouwen een grote schadepost.

Geen lood meer

De gemeente laat weten dat er in ieder geval lood is gestolen uit het gemeenschapshuis De Schakel in Budel-Dorplein, het Bravo College in Budel en uit de basisscholen De Triolier (Budel), de Schatkist (Budel), de Wereldwijzer (Budel-Schoot) en St. Joan in Soerendonk.

Om te voorkomen dat er nog meer daken van schoolgebouwen het loodje leggen, heeft de gemeente Cranendonck besloten om geen lood meer te gebruiken. In de toekomst gaat de gemeente loodvervangers in de gebouwen plaatsen.