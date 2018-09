Verdachte schietpartij Best overleden in gevangenis

VUGHT - Een van de verdachten van de schietpartij die begin juni op de Melde in Best plaatsvond is overleden in de gevangenis. Dat meldt het Eindhovens Dagblad.

De krant schrijft dat de 36-jarige man in de gevangenis van Vught om het leven is gekomen. Wat er precies gebeurd is, is door de instanties nog niet bekend gemaakt.

LEES OOK: Schietpartij in Best, twee gewonde mannen aangehouden

Bronnen melden aan Omroep Brabant dat het zou gaan om Walter D. Zijn advocaat Mark Nillesen laat weten dat hij van meerdere mensen heeft gehoord dat zijn cliënt zich van het leven beroofd zou hebben.

LEES OOK: Buurtbewoners geschrokken na weer een schietpartij in Best: ‘Hier spelen veel kinderen’

Twee gewonden

Bij de schietpartij op een maandagavond aan de Melde in Best raakte een man gewond. Een paar straten verderop in de Professor Titus Brandsmastraat werd ook een gewonde man gevonden. Beide mannen zijn aangehouden. Twee dagen later werd een derde verdachte aangehouden.

Huis gesloten

In juli, een maand na de schietpartij, bepaalde de rechter nog dat de woning aan de Melde zes maanden gesloten moest blijven. Aanleiding was de vondst van verschillende wapens en een grote hoeveelheid drugs.