Ritje in de bus brengt na 55 jaar duidelijkheid over hoe Jan Groels omkwam in Nieuw-Guinea

AALST - Henry Groels wist 55 jaar lang niet hoe zijn broer Jan bij de strijd in Nieuw-Guinea om het leven gekomen was. Maar omdat hij ruim een jaar geleden Piet Stoutjensdijk aansprak in de bus is nu duidelijk hoe Jan destijds op tragische wijze het leven verloor.

Toen Henry vorig jaar de bus naar Valkenswaard in stapte, herkende hij de pet van de Nieuw-Guinea veteraan Piet Stoutjensdijk meteen. Hij sprak hem aan en vertelde Piet het verhaal van zijn broer Jan Groels. Jan was als twintiger naar Nieuw-Guinea vertrokken en daar in 1962 om het leven gekomen tijdens de strijd.

Over de toedracht van de dood van zijn broer wist Henry niets. Het gesprekje tussen enkele bushaltes duurde nog geen tien minuten, maar het zorgde ervoor dat oud-marinier Piet Stoutjensdijk het lot van zijn medestrijder niet meer los kon laten. Piet wilde koste wat kost de onderste steen over de dood van Jan Groels boven krijgen.

Piet ging op zoek bij oud Nieuw-Guinea strijders en plaatste een oproep in Check-point, het blad voor militaire veteranen. Naast een aantal reacties van oud-strijders in Nieuw-Guinea kwam er ook een verhaal van de sergeant die leiding gaf aan de groep waar Jan Groels onderdeel van was. De oud-sergeant Johan Henskens kon zich het overlijden van Jan nog goed herinneren. Jan niet door vijandelijk vuur omgekomen, maar door een noodlottige val.

Henry Groels is blij dat Piet Stoutjensdijk na de korte ontmoeting in de bus zo vastberaden op zoek is gegaan naar de doodsoorzaak van Jan. Na 55 jaar is er voor de familie eindelijk duidelijkheid. Het verhaal dat sergeant Henskens heeft verteld, geeft de broer van de omgekomen Jan verlichting, zoals hij het zelf zegt.