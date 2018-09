Drugs smokkelen tussen fruit of in een oude sok, drugssmokkelaars worden steeds creatiever [LIJSTJE]

EINDHOVEN - Smokkelaars worden steeds creatiever als het gaat om het verbergen van drugs. De Bredanaar die woensdag cocaïne verstopte in een verborgen ruimte van zijn bestelbus, is zeker niet de enige die op een bijzondere manier zijn harddrugs verstopte.

473 kilo cocaïne probeerde een 30-jarige Bredanaar woensdag over de A2 te smokkelen. De laadruimte van zijn busje was weliswaar leeg, maar bij nadere inspectie bleek dat de man een dubbele wand had gemaakt. Daarachter kwamen 473 pakketten te voorschijn.

De Bredanaar is zeker niet de enige die op een creatieve manier zijn drugs van A naar B probeert te vervoeren. De afgelopen jaren kwamen er tal van bijzondere smokkelmethodes voorbij. Een overzicht:

- Tussen het fruit

De drugscrimineel anno 2018 verstopt zijn drugs massaal tussen het fruit. Niets lijkt populairder dan je pakketje poeder of je zakje pillen tussen de vruchten te stoppen: bananen, ananassen, tussen ingeblikte perziken, in het dak van een fruitcontainer of als je niet kunt kiezen tussen verschillende soorten fruit.

- Tussen andere producten

De drugssmokkelaar die zijn verdovende middelen liever niet tussen het fruit stopt, kiest dan voor andere producten, bijvoorbeeld tussen het speelgoed of in een comfortabele stoel. Een andere plek zou tussen het wasmiddel of tussen de koffie kunnen zijn.

Fruit is een populair smokkelmiddel: vorig jaar vond de politie duizend kilo cocaïne tussen het fruit. (Foto: Politie)





- Er moet een kleedje omheen

In de afgelopen jaren lieten criminelen zien dat zij hun drugs graag smokkelen met een lapje stof eromheen. Als je nog een oude sok op zolder hebt liggen, kan je drugs daarin worden vervoerd, maar pillen en cocaïne worden ook nog weleens gesmokkeld in dekens of in een onderbroek.

- In voertuigen

Om drugs te smokkelen op lange afstanden, heb je een goed vervoermiddel nodig. De crimineel met een kleine beurs kiest dan voor het openbaar vervoer, bijvoorbeeld onder de trein. Met wat meer geld op zak, is verstoppen in je helikopter of in je privévliegtuig een optie.

- Niet te moeilijk: in je koffer

Als je niet al te veel moeite wil doen, dan smokkel je als crimineel je drugs gewoon in je koffer. Dat kan bijvoorbeeld in een verborgen ruimte in je koffer, maar dertig kilo cocaïne in je handbagage kan natuurlijk ook.





De crimineel met wat meer geld, smokkelt drugs met zijn privévliegtuig of drugshelikopter. (Foto: National Crime Agency)