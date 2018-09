Ondergrondse wietkwekerij ontdekt pal naast veld van Eindhovense voetbalclub

EINDHOVEN - Vlakbij een van de voetbalvelden van de Eindhovense voetbalclub Unitas '59 is eerder deze week een ondergrondse wietplantage gevonden. Dat laat de club desgevraagd aan Omroep Brabant weten.

De vondst kwam aan het licht nadat de gemeente klachten kreeg over de haperende verlichting. Nader onderzoek leerde dat er illegaal stroom werd afgetapt. Door de verborgen elektriciteitsdraden te volgen, kwamen monteurs via een opengeknipt hek terecht bij de ondergrondse plantage met zo'n 700 planten.

Hoe lang de plantage dienst heeft gedaan, is niet bekend. Volgens vice-voorzitter Gijs van Geffen van Unitas '59 staan op sportcomplex Bokt aan de Anconalaan tientallen lichtmasten. Er zijn twee voetbalverenigingen, een tennisvereniging en een korfbalclub die op de velden spelen. "We hebben maar één elektriciteitsmeter. We kunnen dus niet direct aflezen of er onregelmatigheden plaatsvinden", aldus Van Geffen.

Energiezuinige leds

Voorzitter Herman Matheij van Unitas '59 voegt daar aan toe: "We kregen woensdagmiddag te horen dat de politie bezig was met onderzoek op het sportcomplex. Tot die tijd wisten we nog van niets. Het is voor ons als club bijzonder zuur dat iemand bij ons illegaal stroom aftapt. We hadden net al onze armaturen in de kantine en kleedlokalen voorzien van energiezuinige leds."

Wat precies de schadepost is voor de club, is voor de clubleiding gissen. Matheij: "De gemeente is eigenaar van het sportcomplex. Zij kopen de stroom voor ons in. Wij verreken dat daarna aan de hand van voorschotten en naheffingen."

Van Geffen is verbaasd maar niet helemaal verrast door de vondst. Eerder was hij actief voor de Eindhovense amateurclub Tongelre waar ook al eens een lichtmast illegaal als stroombron fungeerde. "Dat hebben we toen nog uit de media weten te houden." Volgens hem zijn grote stroomafnemers zoals straatlantaarns en lichtmasten op sportvelden aantrekkelijk om illegaal elektriciteit af te tappen. "Dat valt niet zo snel op."