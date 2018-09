Huisarts, advocaat en politicus met groene handjes willen samen legaal wiet gaan telen

BREDA - De huisarts Ronald Roothans, advocaat Peter Schouten en politicus Joep van Meel uit Breda willen een legale wietplantage beginnen. De drie richten het bedrijf N.V. Project C op en vragen de overheid hen een vergunning te verlenen.

Het drietal wil een plantage opzetten van 6000 vierkante meter voor de productie van jaarlijks 12 ton cannabis. "Met die hoeveelheid kunnen alle coffeeshops in bijvoorbeeld Breda en Tilburg worden voorzien van wiet en hasj. Wij stellen voor vijftien cannabissoorten aan de coffeeshops te leveren", aldus de aspirant telers. De opbrengst willen ze voor een deel besteden aan de verbetering van de verslavingszorg en wetenschappelijk onderzoek naar het gebruik van cannabis.

Experiment in eigen regio

Daarmee nemen de huisarts, advocaat en politicus alvast een voorschot op het overheidsexperiment voor de teelt van cannabis en levering aan coffeeshops. De proef gaat vier jaar duren en wordt daarna geëvalueerd. De verwachting is dat begin 2019 bekend zal worden gemaakt welke gemeenten aan het experiment mogen deelnemen.

Hoewel de drie oprichters van Project C in Breda wonen en hopen in hun eigen regio aan de slag te kunnen gaan, zullen zij hun kwekerij vestigen in de gemeente waarvoor zij een vergunning krijgen. Ze hebben ieder zo hun eigen motieven om zich op de teelt van cannabis te storten. Maar, zo laten ze op hun website weten, hun gezamenlijke doel is het 'realiseren van een veilige en verantwoorde keten van teelt naar gebruik van hoogwaardige cannabis'.

'Uit de criminele sfeer halen'

Peter Schouten (61) is strafrechtadvocaat en wil vooral dat cannabis uit de criminele sfeer wordt gehaald. Ronald Roothans (39) is huisarts in de Haagse Beemden in Breda. Hij wil dat consumenten wiet verantwoord gebruiken en dus niet roken. “Bij veilig gebruik van cannabis hoort goede voorlichting en daar gaan wij aan bijdragen,” aldus de huisarts.

Joep van Meel (26) is Statenlid in de provincie Noord-Brabant voor de SP. Momenteel runt hij een IT-bedrijf. “De bovenwereld moet er alles aan doen om deze beleidswijziging tot een succes te maken en mag zich niet afzijdig houden van een experiment met gedoogd telen,” aldus van Meel.