Perzische ijscoman Vittorio kreeg klachten, maar Tilburgse wethouder geeft steun

TILBURG - Even leek het erop dat de openbare huiskamer van Vittorio de Perzische ijscoman in Tilburg verleden tijd zou zijn. Dinsdag hoorde Vittorio dat er klachten over hem waren binnengekomen bij de gemeente. Hij wou zijn boeltje al bij elkaar pakken toen hij plots een telefoontje kreeg van de wethouder. "Ik voel me ontzettend vereerd."

In Tilburg is Vittorio de Perzische ijscoman ondertussen een begrip. Op de hoek van de Prinsenhoeven met de Havendijk klapt hij iedere avond zijn stoeltjes uit en legt hij Oosterse tapijtjes op de grond. Zo creëert Vittorio een soort openbare huiskamer. Een ontmoetingspunt voor mensen uit de buurt.

Voor zijn bezoekers maakt de ijsmaker uit Teheran een speciaal soort ijs, met ingrediënten die veel mensen volgens hem zijn vergeten; saffraan, rozenwater en kardemom bijvoorbeeld.

LEES OOK: Vittorio de Perzische ijscoman verovert Tilburg: 'Cadeautje aan Nederland namens een vluchteling'

'Ze storen zich aan mijn tapijten'

Toch lijkt niet iedereen blij met het gezelligheidshoekje van Vittorio. Op Facebook geeft de Iraanse ijscoman aan dat er klachten zijn binnengekomen over de aankleding van zijn openbare ontmoetingsplek. "Ze storen zich aan mijn tapijten die aan de waslijntjes hangen", schrijft Vittorio.

De Perzische ijscoman was van plan om de eer aan zichzelf te houden en zijn woonkamertje voorgoed in te pakken. "Ik hou de eer aan mezelf en ik ga stoppen met mijn missies. Ik heb ontzettend genoten van jullie en ik zal jullie zeker missen."

Steun van wethouder

Het liep anders. Dinsdagavond kreeg Vittorio opeens een telefoontje van de Tilburgse wethouder Berend de Vries, schrijft hij op Facebook. "Vanavond heeft de heer Berend de Vries mij gebeld om door te geven dat ik op zijn steun kan rekenen."

"Ik voel me ontzettend vereerd. De deuren blijven open, ook voor mensen die ongelukkig zijn met mijn attributen. Ik heb vanavond gemerkt dat ik een deel van het verhaal ben. De Huiskamer is al cultureel erfgoed geworden. Tilburg bedankt. Ik zal jullie nooit teleurstellen."