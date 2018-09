'Steeds vaker dronken leerlingen in de klas, Varendonck College neemt blaastesten af'

ASTEN/SOMEREN - Op het Varendonck College in Asten en Someren worden blaastesten bij leerlingen afgenomen. De school constateert steeds vaker dat leerlingen dronken in de klas zitten. De school heeft daarom zelf een testset aangeschaft. Hiermee neemt ze na toestemming van ouders blaastesten af bij leerlingen waarvan het vermoeden bestaat dat ze dronken in de klas zitten. Dit meldt het Eindhovens Dagblad donderdagochtend.

Volgens de rector van de school is de grens bereikt. Zo zegt ze in de krant. Dat leerlingen dronken in de klas zitten, noemt ze geen incident meer. Dat leerlingen steeds vaker dronken op school verschijnen, baart de schoolleiding zorgen.

LEES OOK: Gemeente Someren wil met extra geld drank- en drugsmisbruik onder jongeren de kop indrukken

Woensdag stuurde de school daarom volgens de krant een brief naar de ouders van leerlingen vanaf de derde klas over het onderwerp. De rector geeft aan ‘een veilige omgeving op school te willen’. En dat is volgens haar lastig als er dronken tieners in de klas zitten. Vooral na een kermis of bierfeest is het volgens de schoolleiding raak.