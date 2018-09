Voor festivals moet je in Brabant zijn: Eindhoven is de snelst groeiende feeststad

EINDHOVEN - Eindhoven is de snelst groeiende festivalstad van Nederland. In vijf jaar tijd groeide het aantal bezoekers bezoek daar uit van ongeveer een miljoen naar 1,7 miljoen vorig jaar. Maar eigenlijk gaat het in heel Brabant goed met de festival.

Het aantal festivals in Eindhoven groeide in vijf jaar van 22 naar 32. Dat blijkt uit cijfers van de VVEM, de Vereniging Van Evenementenmakers, zo meldt de NOS. Eindhoven probeert podiumkunstfestivals sinds drie jaar te stimuleren.

Heel Brabant telt dit jaar 110 festivals, die naar verwachting samen 4,2 miljoen bezoekers trekken. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van een jaar eerder in de provincie. Breda en Den Bosch zagen ook een stijging in het aantal festivalbezoeken de afgelopen vijf jaar, schrijft de NOS.

Festivals in Nederland

In Noord- en Zuid-Holland nam het aantal bezoeken daarentegen iets af. Festivalbezoekers gaven in heel Nederland vorig jaar bijna 929 miljoen euro uit, inclusief entree. Dat is ruim 7 procent meer dan het jaar daarvoor en 53 procent meer dan in 2014.