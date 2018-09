Thierry Aartsen in de Tweede Kamer: 'Laten zien wat ik in mijn mars heb'

BREDA - Een belangrijke dag voor Thierry Aartsen uit Breda. De VVD-politicus wordt donderdagmiddag geïnstalleerd als Tweede Kamerlid. Om kwart over één legt hij de eed af.

“Ik heb wat gezonde spanning, maar wel goed geslapen”, vertelt Aartsen in het ochtendprogramma Wakker! op Omroep Brabant radio. Hij krijgt de portefeuille Cultuur, Media en Arbeidsinspectie. “Ik wil mijn tijd goed besteden om het beter te maken in Brabant en Nederland.”

In opspraak

Begin deze week raakte Aartsen nog in opspraak vanwege een tweet uit 2009. Daarin stond: “Gvd! Weer iemand voor de trein, kom dus niet verder dan Eindhoven! Zelfmoordenaars, word eens creatief!" VVD-wethouder Rob Berkhout van de gemeente Wormerland vond de tweet zo kwetsend dat hij opriep om de installatie van Aartsen te blokkeren.





“Het is vervelend en er is een hoop over gezegd”, vertelt Aartsen donderdagochtend. Ik heb mijn excuses aangeboden.” Het verbaasd hem dat zo’n oude tweet ineens komt bovendrijven. “Ik was een van de eerste van mijn generatie die op Twitter zat, nog voordat het politiek het gebruikt. En het is natuurlijk apart dat iemand meer dan 9000 tweets terugscrolt op mijn tijdlijn.”

Hij wil de gebeurtenissen nu allemaal achter zich laten. “Ik heb in het verleden laten zien wat ik in mijn mars heb. Dat wil ik in de Tweede Kamer ook laten zien.”