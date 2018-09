Troeteleik A58 bij Ulvenhout genomineerd voor Boom van het Jaar

BREDA - De oude eikenboom in de middenberm van de A58 bij Ulvenhout is in de race voor de titel Boom van het Jaar 2018.

De 'Troeteleik' is de Brabantse genomineerde voor de verkiezing van SNBL Natuurfonds. Uit ruim 265 bomen koos een vakjury per provincie één boom. Tot 15 oktober kan online gestemd worden.

Boomverzorging

De winnende boom wordt voor een bedrag van 2500 euro verzorgd. Het zou een afscheidscadeautje voor de markante boom kunnen worden. Vanwege de geplande verbreding van de snelweg wordt de markante boom omgehakt. Dat gaat waarschijnlijk in 2020 gebeuren.

De zomereik is een begrip in de omgeving. De boom maakte ooit onderdeel uit van een laan in het landgoed Anneville. Die laan werd doorkruist bij de aanleg van de A58 in de jaren tachtig. De Troeteleik is een ijkpunt voor veel reizigers.