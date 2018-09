Vrouw (85) slachtoffer van geraffineerde dieven die met haar pas grote bedragen pinnen

DEN BOSCH - Een vrouw van 85 uit Den Bosch is maandagmorgen het slachtoffer geworden van geraffineerde dieven die haar pinpas wisten te bemachtigen. Die dieven pinden met de gestolen pas meerdere keren een flink bedrag, zo maakte de politie donderdag bekend.

Toen het slachtoffer maandagmorgen bij de Albert Heijn in de Helftheuvelpassage in Den Bosch wilde afrekenen, werd ze tegen haar zin ‘geholpen’ door een opdringerige klant. Vervolgens werd ze later in de hal van haar flat aan de Kruiskampsingel aangesproken door twee Engels sprekende dames . De één leidde haar af terwijl de ander haar pinpas uit haar tas haalde.

Kort daarna werd er meerdere keren een groot bedrag met haar pas gepind.

Tips politie

Om zaken als deze te voorkomen adviseert de politie ervoor te zorgen dat je pincode niet kan worden afgekeken wanneer je pint. Verder adviseert de politie je rekening zo in te stellen dat je niet rood kunt komen staan. Zo voorkom je dat er grote bedragen van je rekening kunnen worden gehaald.

Om dit laatste te voorkomen, kun je ook een limiet instellen op een relatief laag bedrag dat je per dag kunt pinnen.