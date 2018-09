Twee tientjes in een envelop voor de koop van het NAC-stadion: 'Ben er stil van'

BREDA - Justin Goetzee, algemeen directeur van NAC Breda, ontving woensdag een wel heel aandoenlijke envelop. Daarin zaten twee briefjes van tien en een briefje met de tekst ‘bijdrage aankoop stadion’.

Op Twitter zegt de directeur er stil van te zijn. “De crowdfunding is begonnen”, grapt hij. De brief die is verstuurd is helaas anoniem, vult Goetzee aan.

Exclusief recht op koop stadion

Het aandoenlijke gebaar volgt nadat de club woensdag bekendmaakte tot 31 mei 2019 het recht op de koop van het Rat Verlegh Stadion ( 5,5 miljoen euro) te krijgen. Dat zijn de voetbalclub en de gemeente Breda overeengekomen.

In die periode gaat NAC onderzoeken of ze de koop van het stadion financieel rond kan krijgen.