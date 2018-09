Echtelijke ruzie loopt uit de hand, vrouw steekt haar man in zijn rug

BREDA - In een huis aan de Duindoornstraat in Breda is woensdag een man in zijn rug gestoken door zijn vrouw. Het stel zou volgens de politie al langer problemen hebben.

De politie kreeg woensdagavond rond tien uur meerdere telefoontjes binnen van bewoners van de Duindoornstraat. Er zou een flinke ruzie aan de hand zijn in een huis waar verschillende arbeidsmigranten wonen.

Arrestatie

Meerdere agenten gingen op de melding af. Buurtbewoners wezen de agenten naar het juiste huis. Daar troffen ze het slachtoffer en de verdachte. De vrouw is meteen aangehouden.

Personeel van een ambulance ontfermde zich over het slachtoffer en brachten hem naar het ziekenhuis. De man is later ook aangehouden, omdat de vrouw aangifte tegen hem gedaan had. De recherche onderzoekt wat er precies is gebeurd.