Alsjeblieft! Op de Dag van de Chocolade trakteren wij op chocolade(-nieuws)

EINDHOVEN - Het zal de liefhebber niet ontgaan zijn: het is de Internationale Dag van de Chocolade. Yes, really!

1. Zoetekauw steelt kilo’s chocoladerepen in Sprang-Capelle

Misschien is de grootste chocoladeliefhebber van Brabant wel een boef, want in een Kruidvatvestiging in Sprang-Capelle werden begin dit jaar tientallen chocoladerepen gestolen. De politie deed op Facebook een oproep aan ondernemers die chocoladerepen misten. Of de chocoladedief uiteindelijk is gepakt, is niet bekend.



2. Oliebollen met Tony's Chocolonely in Valkenswaard

Bij een oliebollenkraam in Valkenswaard verkochten ze afgelopen winter oliebollen met als vulling gesmolten Tony Chocolonely karamel zeezout, jammie! Naast de Tony Chocolonely-oliebol verkochten ze daar ook Speculoosbollen, Nutellabollen en Oreobollen. Klinkt allemaal even zalig.



3. 400 kilo chocolade op straat in Hoeven

In Hoeven viel in mei dit jaar een enorme ketel met chocolade van een aanhanger af. De ketel kantelde, waardoor 400 kilo vloeibare chocolade op straat stroomde. Ook tuinen en een auto in de straat zaten et het goedje. Klinkt misschien als Sjakie en de chocoladefabriek op straat, maar het was toch echt een ongelukje.



4. Bossche Bol favoriet in heel Nederland

De Bossche Bol van Banketbakkerij Jan de Groot in Den Bosch werd vorig jaar door bezoekers van de website Zoover verkozen tot lekkerste lokale lekkernij. Voor het personeel van Jan de Groot was het niet verrassend dat de Bossche bol op één eindigde. “Een soes, slagroom en een laag chocolade. Voor veel mensen is een Bossche Bol echt speciaal. Mensen reizen naar Den Bosch en komen bij ons een Bossche Bol eten. Ze maken er echt een dagje uit van.”

5. Koningbonbon in Tilburg

En last but not least: in Tilburg werden vorig jaar bonbons verkocht in de vorm van het hoofd van onze koning Willem-Alexander. De bonbons werden speciaal gemaakt voor Koningsdag, aangezien de koninklijke familie in 2017 naar Tilburg kwam. In de bonbon zat naast chocolade ook Schrobbelèr, vanille, steranijs, kardemom, kaneel en kruidnagel.

