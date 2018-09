'Grootste staking ooit bij Ryanair', tientallen vluchten van en naar Eindhoven Airport onzeker

EINDHOVEN - Het Nederlandse cabinepersoneel van luchtvaartmaatschappij Ryanair staakt op 28 september. De grootste basis van Ryanair in Nederland is op Eindhoven Airport. Er werken daar in totaal 83 cabinemedewerkers. Het zou gaan om de 'grootste staking uit de geschiedenis van Ryanair'.

Dagelijks zijn er tientallen vluchten van Ryanair op Eindhoven Airport. Het is nu onzeker of deze vluchten wel doorgaan.

Ook cabinepersoneel in België, Spanje, Portugal en Italië legt dan het werk neer, hebben Europese vakbonden in Brussel besloten. Asmae Hajjari, bestuurder FNV Luchtvaart, sluit niet uit dat meer landen mee zullen doen. Personeel van Ryanair voert al enige tijd actie voor betere werkomstandigheden.

Zo eisen ze dat de Ierse budgetluchtvaartmaatschappij personeel onder het lokale recht laat vallen in plaats van onder Iers recht. Ook krijgt het cabinepersoneel alleen betaald voor de uren die in het vliegtuig worden gemaakt. Gedwongen overplaatsingen zijn het personeel eveneens tegen het zere been.

Eerder deze week legden de Duitse piloten het werk neer. Dat gebeurde de afgelopen maanden ook in onder meer Ierland en Nederland. Cabinepersoneel in België, Spanje, Italië en Portugal staakte ook al eerder.