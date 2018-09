'Moord op grove wijze', Puppy Alex werd met steen om zijn nek in kanaal gegooid

DEN BOSCH - Twee Helmonders krijgen taakstraffen voor het vermoorden van een puppy. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch donderdagochtend bepaald. Ze sloegen de Stafford met een parasolvoet en gooiden hem met een steen om zijn nek het kanaal in.

"Een moord op grove wijze", zo noemde de rechter de acties van de twee heren. Het dier had naar het kind van de 28-jarige Gradus S. gehapt. Het kind had een flinke kras in het gezicht. Vervolgens wilde S. hond Alex dood hebben. Samen met de eigenaar, Dennis H. (25), takelden ze hem zwaar toe.



Geslagen en gestoken

Half april sloegen ze het dier meerdere keren, met onder andere een parasolvoet. Het dier is gestoken met een scherp voorwerp. Vervolgens is hond Alex naar het kanaal aan de Branchweg in Helmond gebracht. Daar kreeg de hond een zware steen om zijn nek gebonden en is hij het kanaal in gegooid. De volgende dag is hij daar teruggevonden door medewerkers van het naastgelegen industrieterrein.

De rechter bepaalde dat eigenaar H. een taakstraf krijgt van honderd uur. Gradus S. krijgt een hogere taakstraf van 120 uur, omdat hij het initiatief heeft genomen.



Het OM had een hogere straf geƫist voor S. Namelijk acht weken cel, waarvan vier voorwaardelijk. Dat vond de rechter veel te hoog. Het OM eiste tachtig uur werkstraf voor H., maar daar deed de rechter dus nog een schepje bovenop.