Een geluidswal van zonnepanelen: de allereerste ter wereld staat bij ons

UDEN - Zonnepanelen die geluid weren of een geluidswal die zonnenergie opwekt. Langs de A50, ter hoogte van Uden, is donderdag de bouw gestart van een 400 meter lange en vijf meter hoge muur die de voordelen van beide combineert. Zo'n enkel uit zonnepanelen bestaande geluidswal bestaat nog niet en dus wordt er, ook in het buitenland, nieuwsgierig naar dit experiment van onder meer Rijkswaterstaat, TNO en de gemeente Uden gekeken.

Wat wel al voorkomt: een geluidswal met daarop zonnepanelen. Maar dat de geluidswal enkel bestaat uit zonnepanelen, dat is nieuw. Eric van Beerendonk van Rijkswaterstaat is enthousiast. "Het combineren van geluid weren en energie opwekken maakt het heel erg bijzonder. Vanaf december is alles operationeel en gaan we het anderhalf jaar testen. Wat betreft de techniek die we gebruiken, maar ook of de extra kosten opwegen tegenover de opbrengst van de energie en zal bekeken worden of we dit op grote schaal kunnen gaan toepassen."



Bouwbedrijf Heijmans is de aannemer voor de bouw van de experimentele geluidswal van zonnepanelen bij Uden. Het bedrijf hoopt natuurlijk op een succes, want dat zou weleens vervolgopdrachten vanuit de hele wereld kunnen opleveren.



Bij succes Nederland, Europa en nog verder

Woordvoerder Stijn Verkuilen: "Het is inderdaad onze ambitie om dit breed uit te voeren in Nederland, Europa en wellicht nog verder. Dit is echt een prestige-project en een mijlpaal om deze ontwikkeling verder te brengen."



De bouw van de muur, bestaande uit 136 geluidswerende zonnepanelen, is medio oktober klaar. Nadat het kabelwerk en de technische installatie verder is afgerond zal er in december begonnen worden met het afnemen van de zonneenergie.