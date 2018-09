Man berooft hoogbejaarde schoonmoeder van Rianne, politie waarschuwt voor babbeldieven

TILBURG - Babbeldieven zijn momenteel erg actief in Tilburg en omgeving. Zo werd de hoogbejaarde schoonmoeder van Rianne onlangs bestolen van haar juwelen. Ze was om de tuin geleid door een babbeldief.

"Opgelet: mijn schoonmoeder is net beroofd", schrijft Rianne de Kok-Doomen op Facebook. Haar hoogbejaarde schoonmoeder liet woensdagavond een man binnen die in eerste instantie waarschuwde voor een overstroming.

"Een man sloeg op de ramen en zei dat er boven een overstroming was. Mijn schoonmoeder van bijna 80 jaar deed helaas de deur open." De babbeldief wist zo flink wat juwelen mee te nemen: een gouden ketting, gouden armband, horloge, trouwring en een gouden ring met diamant.

Opvallend veel Tilburgse babbeldieven

De schoonmoeder van Rianne is zeker niet de enige in Tilburg die is beroofd door een babbeldief. Volgens de politie komen er opvallend veel meldingen binnen. Ze heeft daarom vijf tips opgesteld om mensen te waarschuwen voor babbeldieven: